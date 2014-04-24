СБУ затримала отамана об'єднання козаків Криму

Про це повідомила керівник прес-центру СБУ Марина Остапенко.

Зокрема, вона повідомила, що затриманий отаман, за даними силовиків, координував участь проросійських організацій у масових заворушеннях у Донецькій і Луганській областях, які супроводжувалися погромами і опором представникам влади із застосуванням зброї.

"У лютому-березні 2014 року при координації представників російської розвідки, використовуючи можливості підконтрольних йому суспільних структур громадянин Юрченко організував і брав безпосередню участь у сепаратистських заходах на території Криму, в тому числі в силових акціях з захопленням російськими диверсійними групами українських військових частин, управлінь органів влади Криму", - заявила вона.

Читайте такожЛідер донецьких сепаратистів заявив, що не хоче приєднання Донбасу до РФ

Крім цього, Остапенко зазначила, що затриманий за вказівкою ФСБ РФ організував відправлення з території Криму груп козаків для участі в екстремістських і сепаратистських заходах у східних регіонах України.

Крім того, Юрченко поширював антиукраїнські настрої на території Запорізької, Херсонської, Дніпропетровської, Одеської областей.

Також, раніше повідомлялося, що співробітники Служби безпеки України затримали громадянина України "Про", який за завданням російських спецслужб, 6-10 квітня організовував масові заворушення в Луганську, які супроводжувалися насильством, погромами, підпалами, захоплення адміністративних будівель.