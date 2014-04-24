Депутати Донецької облради вимагають від уряду погодитися з умовами сепаратистів

Про це йдеться в заяві, прийнятій на черговій сесії облради 24 квітня, повідомляє "Острів".

"У даній ситуації ми заявляємо про підтримку дій народних депутатів від Партії регіонів і Комуністичної партії в парламенті, які відстоюють інтереси сходу України, відстоюють право наших виборців жити гідно, за власним вибором, а не за вказівкою Києва", - сказано у зверненні.

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Крім цього депутати облради підтримали рішення Надзвичайного з'їзду депутатів всіх рівнів Донецької області, який, закликав центральну владу негайно перейти до дій, спрямованих на деескалацію конфлікту на Сході України.

"Ми підтримуємо вимоги про негайне і беззастережне прийняття законодавчого рішення про амністію громадян, які брали участь у протестних акціях на південно-сході країни. Ми виступаємо за глибоку децентралізацію влади - розширення повноважень обласних, районних і сільських рад, прямі всенародні вибори голів обласних і районних рад; формування виконкомів обласних і районних рад; розпуск обласних та районних державних адміністрацій", - йдеться в заяві.

Також депутати виступають за бюджетну автономію регіонів, яка, на їх думку, буде стимулом для розвитку і проведення ефективної економічної політики на місцях. Також вони виступили за перерозподіл податків між регіонами і центром, а також за надання російській мові статусу другої державної.

Імплементацію своїх вимог вони бачать через негайне внесення змін до Конституції України та законів шляхом референдуму та голосування в парламенті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що депутати Донецької обласної ради сьогодні на 30-й сесії облради шляхом таємного голосування достроково звільнили від посади голови облради Андрія Шишацького.