Антитерористична операція триває - Аваков

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Отже, жодного припинення АТО у зв'язку із загрозою вторгнення збройних військ Росії, як поспішили заявити багато ЗМІ - немає. Ця інформація не відповідає дійсності. АТО триває. Терористам варто остерігатися цілодобово. Мирним жителям боятися нічого", - написав він..

Читайте такожАнтитерористична операція відновлена - Турчинов

За словами Авакова, ніякі політичні партії, об'єднання, громадські рухи не допущені до проведення АТО спільно з МВС, СБУ та військовими.

"Будь-які повідомлення на цей рахунок не відповідають дійсності", - підкреслив він.

"У процесі сьогоднішніх дій, всупереч чуткам, були задіяні незначні сили Антитерористичного центру, без залучення танків та іншої важкої техніки. АТЦ має в своєму розпорядженні достатніх сил для ротації і можливості цілодобових дій, при необхідності", - додав Аваков.