Сьогодні Кабмін проведе позачергове засідання
10:00, 25 квітня 2014Політика
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Кабінет міністрів України проведе позачергове засідання 25 квітня.
Сьогодні Кабмін проведе позачергове засідання
Про це йдеться в повідомленні прес-служби Кабміну.
Засідання розпочнеться об 11:00.
Нагадаємо, Кабмін очікує затвердження програми співпраці з МВФ до кінця місяця, обсяг фінансування обговорюється на рівні 17 млрд дол. Крім цього, кабінет міністрів готує документи для отримання від Світового банку $750 млн.
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