Сьогодні Кабмін проведе позачергове засідання

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Кабміну.

Засідання розпочнеться об 11:00.

Нагадаємо, Кабмін очікує затвердження програми співпраці з МВФ до кінця місяця, обсяг фінансування обговорюється на рівні 17 млрд дол. Крім цього, кабінет міністрів готує документи для отримання від Світового банку $750 млн.