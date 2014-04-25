Міноборони: Антитерористична операція в Слов'янську йде за планом

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в.о. міністра оборони України Михайло Коваль перед засіданням уряду.

"Триває, вона йде планово", - зазначив міністр, відповідаючи на питання журналістів, чи триває АТО.

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За його словами, проводити операцію доводиться в складних нестандартних умовах.

"Ми працюємо в густонаселених районах, де проживають наші громадяни. І ця операція, мудрість керівника полягає в тому, щоб знищити сепаратистів або їх обеззброїти, і в той же час забезпечити безпеку нашого народу, і це виконується", - сказав Коваль.

Як повідомляв УНІАН, 24 квітня після початку силами МВС України активної фази антитерористичної операції на захопленому бойовиками Слов'янську Донецької області президент РФ Володимир Путін заявив, що "дії влади Києва проти народу України будуть мати для них наслідки, зокрема в плані міждержавних відносин РФ і України". Міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про початок навчань у прикордонних з Україною районах.

Після цього деякі ЗМІ повідомили про припинення АТО через скупчення російських військ біля кордону.