Тернопільська міськрада заборонила розміщення і використання радянської, комуністичної і нацистської символіки 8-9 травня

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення сьогодні проголосували 40 зареєстрованих депутатів із 41, один не голосував.

Також з метою гідного вшанування пам'яті загиблих у Другій світовій війні, вшанування трагічних подій 1939-1945 років міська рада оголосила 8 та 9 травня у Тернополі Днями скорботи і вшанування пам'яті загиблих у Другій світовій війні.

"Ми хочемо 8 і 9 травня гідно вшанувати усіх загиблих, щоб обійшлося без будь-яких провокацій. Ми також хочемо у ці дні обмежити будь-які святкові заходи, приспустити прапори, які повинні бути з чорними стрічками. Попередньо ми проведемо зустрічі з різними громадськими організаціями і буде проведена роз'яснювальна робота з громадськістю щодо недопущення провокацій", - прокоментував прийняте рішення міський голова Надал.

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Як повідомляв УНІАН, в останні роки 9 травня у Тернополі відбувалися зіткнення між представниками ВО "Свобода" та правоохоронцями, які забезпечували прохід представників Компартії до Вічного вогню в парку Слави.