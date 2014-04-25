У Слов'янську зникли три підприємці - ЗМІ

Про це розповіла дружина одного із зниклих Муниципальной газеты.

«Мій чоловік Тимофій Мураховський, зі своїми двома колегами, Губою Андрієм і Аликиным Сергієм, вчора під час поїздки в Харків зникли. За оперативними даними їх телефони вчора відсканувалися в будівлі Слов'янського СБУ, що знаходиться під контролем сепаратистів, за адресою Слов'янськ, Вул. Карла Маркса, 32. Імовірно, всі троє перебувають у заручниках. Готова надати інформацію всім зацікавленим ЗМІ. Дуже потрібна найширший розголос!!! Мій контактний телефон 0505573322 Лариса», - йдеться в її повідомленні, розміщеному в соцмережах.

За словами Лариси, ні її чоловік, ні його колеги не мають ніякого відношення до політики. Вони займаються перевезеннями і їхали суто в ділову поїздку.