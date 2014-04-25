Запровадження НС на окремо взятій території не вплине на проведення виборів - ЦВК

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови Центральної виборчої комісії України Андрій Магера.

«Навіть теоретична можливість введення воєнного чи надзвичайного стану на окремо взятих територіях України не впливає на можливість проведення виборів і проведення голосування на інших регіонах України, в іншій місцевості», - зазначив він.

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«Закон говорить, що в умовах введення воєнного або надзвичайного стану вибори не проводяться, але тут є ознаки неконституційності певних положень, тому що Конституція говорить в статті 64, що в умовах воєнного та надзвичайного стану можуть бути обмежені окремі конституційні права і свободи громадян. «Можуть» з точки зору Конституції і «не проводяться» з точки зору закону «Про правовий режим надзвичайного стану». Ці нюанси треба пояснювати і з’ясовувати», - вказує Магера.

«Згідно з законом про вибори президента України, вибори вважаються такими, що відбулись незалежно від кількості виборчих дільниць, округів, де таких результатів встановити неможливо – це пряма норма закону», - зауважив він.

«Не можна ставити під сумнів волевиявлення народу залежно від певної кількості виборчих дільниць – це було б неправильно. Я не бачу жодних перешкод, щоб 25 травня вибори президента України не відбулись», - констатує заступник голови Центральної виборчої комісії України.