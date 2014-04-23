ЦВК й СБУ закрили доступ до держреєстру виборців на Донеччині, аби врятувати співробітників

Про це УНІАН розповів т.в.о. керівника служби розпорядника Державного реєстру виборців Олександр Стельмах.

"СБУ та ЦВК заблокувала доступ до тих відділів ведення Держреєстру, в яких зараз складна ситуація. Це - спільні дії двох відомств. СБУ і ЦВК виходили з міркувань безпеки, оскільки на місцях працівникам в даний час просто небезпечно виходити на роботу, і про всяк випадок доступ був закритий", - зазначив Стельмах.

Читайте такожСБУ обмежила доступ до Держреєстру виборців у Донецькій області"Однак це ніяк не вплине на опрацювання даних, що надходять до Державного реєстру", - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 квітня, у прес-центрі СБУ поінформували, що працівники СБУ спільно із співробітниками ЦВК перешкодили спробам отримати незаконний доступ до інформаційних баз даних Держреєстру виборців з метою забезпечення проведення так званого референдуму в Донецькій області.

За словами співробітника прес-центру СБУ Катерини Косарєвої, відділення Держреєстру виборців відключені від загальнодержавного реєстру у містах Слов'янску, Єнакієве, Сніжне, Амвросіївка та Краматорськ Донецької області, до яких намагалися отримати доступ озброєні особи.

Як відомо, з 6 квітня озброєні особи захопили ряд адмінбудівель у деяких містах Донецької області і вимагають провести референдум про статус регіону.