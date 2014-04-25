Сили АТО виявили вогневі позиції екстремістів в околицях Слов'янська

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

Як зазначили у спецслужбі, силами, задіяними в АТО, вжито заходів для недопущення переміщення бойовиків та прибуття додаткових сил і засобів сепаратистів до Слов’янська.

Силами підрозділів обладнано та укріплено блокпост українських військових на дорозі Ізюм - Слов’янськ.

Для забезпечення та підтримки наземного компоненту АТО задіяна авіація.

Як повідомляв УНІАН, Національна гвардія України заблокувала усі в’їзди до міста Слов’янська Донецької області, де сепаратисти захопили адмінбудівлі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МВС з посиланням на командувача Нацгвардії Степана Полторака, який наразі перебуває на Донеччині.

За його словами, блокування міста здійснене в рамках другого етапу антитерористичної операції.

«Аби не дати терористам можливості отримати підкріплення, керівництвом держави було прийнято рішення повністю заблокувати місто Слов’янськ», - підкреслив командувач.

Також, за його словами, деблоковано с. Черкаське, що на півночі Слов’янська.