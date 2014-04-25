Нацгвардія заблокувала усі в’їзди до Слов’янська

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МВС з посиланням на командувача Нацгвардії Степана Полторака, який наразі перебуває на Донеччині.

За його словами, блокування міста здійснене в рамках другого етапу антитерористичної операції.

Читайте такожВлада вирішила заблокувати Слов'янськ в рамках другого етапу АТО«Аби не дати терористам можливості отримати підкріплення, керівництвом держави було прийнято рішення повністю заблокувати місто Слов’янськ», - підкреслив командувач.

Також, за його словами, деблоковано с. Черкаське, що на півночі Слов’янська.