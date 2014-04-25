ОБСЄ: викрадені у Слов’янську є військовими інспекторами

Про це Організація з безпеки і співпраці в Європі повідомляє у своєму Twitter.

Ці інспектори надіслані країнами-членами ОБСЄ в рамках Віденського документу 2011 року «Про заходи зміцнення довіри і безпеки», пише Радіо Свобода.

У складі військової верифікаційної місії є восьмеро фахівців з країн ОБСЄ – четверо представляють Німеччину, по одному – Чехію, Данію, Швецію та Польщу.

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«Усі члени Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ та спостерігачі за виборами від Бюро з демократичних інститутів і прав людини перебувають у безпеці і на зв’язку», – інформує ОБСЄ.

Як повідомляв УНІАН, 25 квітня, об 11.40 на в’їзді до м. Слов’янськ зі сторони м. Краматорська невідомі особи зупинили автобус із 13-ма пасажирами. Серед них були 7 представників ОБСЄ, 5 представників Збройних сил України та водій транспортного засобу.

Раніше в МЗС повідомляли, що 25 квітня, в Донецькій області зник зв'язок із членами місії ОБСЄ.