МЗС закликає негайно звільнити захоплених у Слов’янську інспекторів ОБСЄ

Про це йдеться в Заяві МЗС України, повідомляє департамент інформаційної політки МЗС України.

До складу групи, яку супроводжують представники Генштабу Збройних Сил України, входять військовослужбовці Данії, Польщі, ФРН, Чехії та Швеції.

«Захоплення та примусове утримання міжнародних спостерігачів, які користуються привілеями та імунітетами за Віденською конвенцією про дипломатичні зносини, є черговим підтвердженням злочинного та терористичного характеру діяльності озброєних угруповань сепаратистів у Донецькій області, які інспіруються та підтримуються російськими спецслужбами», - наголошується в Заяві МЗС України.

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Метою перебування інспекційної групи у місті Слов’янськ було ознайомлення з ходом проведення антитерористичної операції на предмет дотримання Україною норм міжнародного права у частині захисту цивільного населення. «Тому перешкоджання роботі інспекторів, говориться в заяві, - а тим більше захоплення їх у заручники може свідчити лише про те, що цілі озброєних осіб, які діють в регіоні, не мають нічого спільного з проголошеною метою так званих «мирних протестів» на Сході України».

У Заяві стверджується, що «Російська Федерація, яка підтримує злочинні дії маріонеткових озброєних угруповань в східних областях України, зобов’язана негайно засудити захоплення інспекторів ОБСЄ, а також використати свій вплив на терористів для негайного звільнення представників інспекційної групи ОБСЄ та супроводжуючих їх осіб».

«Україна як і все цивілізоване міжнародне співтовариство засуджує прояви тероризму у будь-яких його формах. Вважаємо, що терористичні методи, які використовують озброєні бойовики на Сході України, не мають жодного виправдання та вимагають адекватної реакції для притягнення до відповідальності винних у скоєнні цих незаконних дій», - зазначається в Заяві МЗС України.

Читайте такожТерористи у Слов’янську захопили автобус із представниками ОБСЄ - МВС

Як повідомляв УНІАН, у Слов’янську терористи захопили автобус із представниками ОБСЄ. В Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України повідомили, що заручники перебувають у приміщенні місцевого УСБУ.

На даний час тривають переговори із представниками проросійських сил. Вони відмовилися звільняти заручників, мотивуючи це необхідністю їх спілкування з компетентними органами Російської Федерації, поінформували в МВС.

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За даними УЗГ, сьогодні, 25 квітня, об 11.40 на в’їзді до м. Слов’янськ зі сторони м. Краматорськ невідомі особи зупинили автобус із 13-ма пасажирами. Серед них були 7 представників ОБСЄ, 5 представників Збройних сил України та водій транспортного засобу. Раніше МЗС повідомляли, що сьогодні, 25 квітня, в Донецькій області зник зв`язок із членами місії ОБСЄ.