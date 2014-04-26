Сьогодні - 28-мі роковини аварії на Чорнобильській АЕС

09:45, 26 квітня 2014
Політика
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Вибух на 4-му енергоблоці Чорнобильської АЕС 26 квітня 1986 року спричинив наймасштабнішу техногенну катастрофу у світовій історії. 

Хмара «радіації» - дотепер страшне для українця слово - пройшла над європейською частиною СРСР

Аварія розцінюється як найбільша за всю історію ядерної енергетики як за кількістю потерпілих від її наслідків, так і за економічним збитком. Вона сталася на території СРСР, але з розпадом Союзу головний біль від проблемного об'єкта дістався Україні. Щоправда, жижки трусяться і в сусідніх країн.

На відміну від бомбардувань Хіросіми і Нагасакі, аварія на ЧАЕС нагадувала вибух могутньої «брудної бомби» - основним вражаючим фактором стало радіоактивне зараження. Хмара «радіації» - дотепер страшне для українця слово - пройшла над європейською частиною СРСР, Східною Європою і Скандинавією. Приблизно 60% радіоактивних опадів випали на території Білорусі. Близько 200 тис. осіб було евакуйовано із забруднених зон. Ось тільки про загрозу нових викидів з «Укриття», який будували в надзвичайній ситуації похапцем, згадують зрідка - до річниць і міжнародних засідань.

19 квітня 2011 року в Києві відбулася Донорська конференція зі збору коштів на будівництво нового об'єкта «Укриття» на ЧАЕС. Країни-учасниці конференції зобов'язалися надати Україні 550 млн євро на чорнобильські проекти.

У квітні 2012 року над об'єктом «Укриття» на Чорнобильській АЕС розпочали технологічний цикл будівництва арки нового безпечного конфайнмента.

У грудні 2012 року ЄБРР заявив про надання Україні додаткового гранту в сумі 190 млн євро для завершення проектів будівництва нового безпечного конфайнмента об'єкта «Укриття» і сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП) на майданчику Чорнобильської АЕС. Цей внесок став останнім у процесі збору необхідних 740 млн євро.

До складу асамблеї донорів Чорнобильського фонду «Укриття» входять 28 країн під управлінням Європейського банку реконструкції та розвитку.

Четвертий енергоблок Чорнобильської АЕС, зруйнований катастрофою, в кінці квітня 1986 р.
Четвертий енергоблок Чорнобильської АЕС, зруйнований катастрофою, в кінці квітня 1986 р. / 
Зйомка з гелікоптера зруйнованого вибухом даху 4-го блоку Чорнобильської АЕС, зроблена Анатолієм Расказовим у червні 1986 р. в Прип'яті.
Зйомка з гелікоптера зруйнованого вибухом даху 4-го блоку Чорнобильської АЕС, зроблена Анатолієм Расказовим у червні 1986 р. в Прип'яті.  / 
Вертоліт засипає піском четвертий енергоблок Чорнобильської АЕС у кінці квітня 1986 р
Вертоліт засипає піском четвертий енергоблок Чорнобильської АЕС у кінці квітня 1986 р / 
Штатний фотограф і художник-оформлювач Чорнобильської АЕС Анатолій Расказов сфотографований біля зруйнованого 4-го блоку ЧАЕС у липні 1986 р
Штатний фотограф і художник-оформлювач Чорнобильської АЕС Анатолій Расказов сфотографований біля зруйнованого 4-го блоку ЧАЕС у липні 1986 р / 
Генерал-майор внутрішньої служби Леонід Телятников - керівник ліквідації пожежі на ЧАЕС в квітні 1986 р. Саме його підрозділи прийняли на себе головний удар однієї з найстрашніших техногенних катастроф ХХ століття. На момент трагедії Телятников був началь
Генерал-майор внутрішньої служби Леонід Телятников - керівник ліквідації пожежі на ЧАЕС в квітні 1986 р. Саме його підрозділи прийняли на себе головний удар однієї з найстрашніших техногенних катастроф ХХ століття. На момент трагедії Телятников був началь / 
Покинута заражена техніка, що використалася в процесі ліквідації Чорнобильської аварії, біля 4-го блоку Чорнобильської АЕС у 1988 р
Покинута заражена техніка, що використалася в процесі ліквідації Чорнобильської аварії, біля 4-го блоку Чорнобильської АЕС у 1988 р / 
Заражена техніка, покинута в котловані могильника ''Буряківка'' перед тим, як вона буде засипана шаром землі, в 15 км від чорнобильського реактора, що вибухнув, в 1987 р.
Заражена техніка, покинута в котловані могильника "Буряківка" перед тим, як вона буде засипана шаром землі, в 15 км від чорнобильського реактора, що вибухнув, в 1987 р. / 
Жінка похилого віку, самосел, в одному з сіл в Чорнобильській зоні.
Жінка похилого віку, самосел, в одному з сіл в Чорнобильській зоні. / 
Чоловік годує коня Пржевальського в 30-кілометровій зоні Чорнобильської АЕС.
Чоловік годує коня Пржевальського в 30-кілометровій зоні Чорнобильської АЕС. / 
Стела пам'яті загиблим працівникам ЧАЕС на території четвертого енергоблока Чорнобильської АЕС, в м. Чорнобиль
Стела пам'яті загиблим працівникам ЧАЕС на території четвертого енергоблока Чорнобильської АЕС, в м. Чорнобиль / 
Плита з написом в пам'ять загиблих ліквідаторів лежить на землі серед трави в 50-ти метрах від головного управління Чорнобильської АЕС в Чорнобилі, 5 квітня 2005 р.
Плита з написом в пам'ять загиблих ліквідаторів лежить на землі серед трави в 50-ти метрах від головного управління Чорнобильської АЕС в Чорнобилі, 5 квітня 2005 р. / 

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