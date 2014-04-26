МВС формує в областях України добровольчий корпус охорони громадського порядку

Про це на своїй сторінці у Facebook написав керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.

"Для добровольців - ось контактні дані структур МВС в регіонах, які займаються цим питанням", - написав Тимчук.

Вінницька область: 097-306-07-51, 043-259-37-09, ukz.umvs@gmail.com

Донецька область: 095-698-68-03, 062-301-87-13, mvsukrdon@gmail.com

Дніпропетровська область: 056-756-51-98, 050-591-81-62, 098-791-93-53 ukz_gumvs_dnipro@i.ua

Запорізька область: 239-88-55, 239-85-78, 223-91-80, 096-373-20-05, sich_2014@ukr.net

Івано-Франківська область: 034-279-02-20, 034-279-00-71, umvs@mvs.gov.ua

Київська область: 044-271-63-56, 096-581-37-22, kadru10@ukr.net

місто Київ: 044-271-67-65, 044-271-67-67, udz_militia.kiev@ukr.net

Кіровоградська область: 095-234-19-50, 066-336-46-17, kadru_umvs@ukr.net

Луганська область: 050-520-27-16, 050-520-73-33, 064-270-43-94, 064-250-91-89 csomvd@gmail.com

Львівська область: 032-258-68-02, 095-662-43-22, lviv.mvs.gov.ua

Миколаївська область: 063-369-31-15, 093-911-11-31, nikoukz@ukr.net

Одеська область: 048-779-41-52, 048-779-41-53, urpokompl@pol17.odes.ua

Полтавська область: 053-251-75-05, 093-449-66-11, kdrpolt@i.ua

Сумська область: 099-108-62-76, 054-266-70-18, sumy.kadr@gmail.com

Тернопільська область: 035-227-13-14, 27-10-46, 067-352-9266, 067-946-58-04, vova_gandzuk@mail.ru

Чернігівська область: 063-708-64-17, 046-224-05-85, 093-616-64-93, 046-261-92-61, bps_chmv@mail.ru, chern_ukz@list.ru,

Харківська область, 096-378-92-92, 066-099-63-38, vps22@vpsurp.xark.ua

Херсонська область: 055-245-91-98, 095-846-04-58, xerson.bps@gmail.com