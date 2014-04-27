Anonymous навели докази того, що воду в Крим перекрила Росія

Про це повідомляє anonymous.fm з посиланням на власні джерела.

Насосна станція, яка здійснює подальше проходження води на півострів Крим, знаходиться в місті Красноперекопську.

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Каховське водосховище має висоту над рівнем моря в межах 22-23 метрів. Далі з нього вода стікає самопливом в Армянськ - близько 9 метрів від моря. Як тільки вода дотікає до Красноперекопська, відбувається збільшення рівня до 12 метрів, в результаті чого в цьому місті були встановлені додаткові насосні споруди для подачі води на півострів Крим, повідомляється на сайті.

"Вода у Північно-Кримську є. Проблема в тому,що російська влада відключила насоси, щоб вода не потрапляла в Крим", - припускає Anonymous.

При цьому наводиться карта місця, де встановлені насоси для подачі води в Крим.

"Воді потрібні насоси. Але замість цього Аксьонов заявляє, що воду перекрили українці, щоб кримчани лаяли українців і росіяни думали, що в усьому винна Україна", - заявили Anonymous.

Серед листів, що надійшли до них - одне з текстом, що насосна станція не знаходиться в самому Красноперекопську, а в 60 кілометрах від нього поблизу міста Джанкой.

В підтвердження Anonymous наводять схему насосної станції №1, яка за їх словами і не качає воду в Крим.