Ходорковський: Позиція Ахметова однозначна - Донбас у складі України

Про це заявив колишній російський підприємець, опальний в Росії бізнесмен Михайло Ходорковський сьогодні в Донецьку після зустрічі з українським олігархом та керівником області на брифінгу для преси, передає кореспондент УНІАН.

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Він зазначив, що не розповідатиме про зміст їхньої бесіди, але підкреслив, що його співрозмовники відстоюють єдність України.

«Ці обидві людини перебувають в однозначній позиції - Донбас у складі України», - сказав він. При цьому додав: «Так, вони ситуацію розуміють, розуміють вони й те, що потрібно зробити. Так, вони добре розуміють те, що можна зробити і що зробити не можна».

Ходорковський підкреслив, що яскрава і тверда позиція громадянського суспільства повинна бути сьогодні в авангарді боротьби за єдність України.

«Без позиції громадянського суспільства свобода для їхнього маневру гранично обмежена», - сказав він, іронічно додавши, що «спецназ з Києва для Донецька - не вихід».

Як повідомляв УНІАН, у лютому Ахметов виступив проти федералізації і сепаратизму.

На початку квітня закликав сепаратистів вести переговори з владою і виступити посередником у цьому процесі.