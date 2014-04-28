Царьов показав "документ" з планами сепаратистів щодо "референдуму"
00:37, 28 квітня 2014Політика
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Кандидат у президенти України, нардеп Олег Царьов заявив, що сепаратисти в Слов'янську ознайомили його з рішенням ополчення "ДНР".
Царьов заявив, що сепаратисти в Слов'янську ознайомили його з рішенням ополчення "ДНР" / informator.su/
Нардеп на своїй сторінці в Facebook опублікував фото документа з планами сепаратистів щодо "референдуму" про подальшу долю самопроголошеної території.
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Згідно з текстом "документа", вирішення питання про створення Донецької народної республіки на "референдум" виноситися не буде, адже "республіка вже є".
На "референдум" сепаратисти планують винести статус "республіки". Пропонується три варіанти: залишитися в складі України, увійти до складу РФ або ж існувати як самостійне державне утворення.
"Документ" з планами сепаратистів "референдуму" / facebook.com
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