Царьов показав "документ" з планами сепаратистів щодо "референдуму"

Нардеп на своїй сторінці в Facebook опублікував фото документа з планами сепаратистів щодо "референдуму" про подальшу долю самопроголошеної території.

Читайте такожЦарьов в черговий раз зустрівся з сепаратистами в захопленій Донецької ОДА

Згідно з текстом "документа", вирішення питання про створення Донецької народної республіки на "референдум" виноситися не буде, адже "республіка вже є".

На "референдум" сепаратисти планують винести статус "республіки". Пропонується три варіанти: залишитися в складі України, увійти до складу РФ або ж існувати як самостійне державне утворення.