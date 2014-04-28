На кордоні з Кримом затримано два автомобілі зі зброєю і грошима - ДПСУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві, відповідаючи на питання журналістів, повідомив начальник відділу зв'язків зі ЗМІ Держприкордонслужби Олег Слободян.

За його словами, зокрема, у водія автомобіля "Шкода", який слідував в Крим, виявлено газовий пістолет, перероблений для стрільби патронами з гумовими кулями, та шість набоїв до нього.

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У той же час, при огляді автомобіля "Фіат", у якому з Криму на материк їхали двоє громадян України, виявлено 20 тисяч дол., призначення і походження яких встановлюється.

Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв, що СБУ задержало двох громадян України, які працювали на російську розвідку. Одним із затриманих виявився військовослужбовець ВПС України, був завербований співробітником Головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних Сил Російської Федерації. Його завданням була передача своєму куратору інформації з обмеженим доступом за дислокації і діяльності внутрішніх військ МВС України. Другим російським шпигуном виявився військовослужбовець Збройних сил України при спробі в'їзду в республіку Крим.