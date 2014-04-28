Україну закликали восени провести вибори губернаторів та голів райадміністрацій

Про це заявила кандидат на пост Президента України Наталія Королевська. За її словами, саме такий висновок вона зробила, після поїздки до східного регіону. На думку Наталії Королевської, подібні зміни, в першу чергу, дозволять підвищити рівень відповідальності керівників та розвивати регіони.

«Я була на Сході України та спілкувалася з тисячами місцевих жителів. Київ не чує їхніх проблем, ставленики з центру часто не розуміють специфіку конкретного регіону. І як наслідок, ми отримали на Донбасі величенний соціальний вибух. Тому терміново потрібно вносити зміни до Конституції та вже цієї осені проводити вибори губернаторів та голів райадміністрацій по всій країні», - сказала вона.

Наталія Королевська підкреслила, що якщо сьогодні не запустити механізм передачі влади на місця, то соціальний вибух, аналогічний донецькому, може перекинутися і на інші регіони. Для цього народні депутати мають невідкладно прийняти відповідні зміни до Конституції.

«Люди втомилися від безкарності та вседозволеності ставлеників з Києва. Вони хочуть вибирати тих посадовців, які будуть відповідати за регіон, його добробут та соціальний захист громадян. Крім того, люди повинні отримати законний механізм відкликання несумлінних губернаторів та голів райадміністрацій, якщо ті не справляються зі своїми обов'язками», - сказала вона.

Наталія Королевська зазначила, під час поїздки на Донбас виразно побачила, що концентрація влади і ресурсів на центральному рівні - одна з головних проблем не тільки східного регіону, а й усієї України. Від цього, в першу чергу, страждають прості люди, які найбільше потребують захисту держави.

«Тобто люди, які живуть в селах, селищах, невеликих містах, відчувають постійні незручності, залежність від Києва. Вони практично позбавлені ресурсів і можливості розвивати свої території. Виборність губернаторів та голів райадміністрацій стане першим кроком до посилення саме місцевої влади», - сказала вона.