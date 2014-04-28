Міноборони спростовує повідомлення про виплату премій з "благодійних" грошей
16:34, 28 квітня 2014Політика
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У Міністерстві оборони спростовують, що гроші смс-переказів були витрачені на премії військовослужбовцям.
У Міноборони спростовують виплати премій військовослужбовцям з благодійних грошей
Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив начальник Управління преси та інформації Міністерства оборони Богдан Сеник.Читайте такожЗа військові навчання «Весняна злива» Генштаб виписав собі премію у 9,6 млн - Тимчук
«Це - провокаційні повідомлення. А стосовно премій, про це вже неодноразово говорили представники фінансового департаменту Міністерства оборони, то вони були отримані військовослужбовцями, які несуть службу сьогодні без вихідних в повній бойовій готовності», - сказав Сеник і при цьому додав: “Мова не йде про кошти, зібрані в рамках благодійної акції “Підтримаємо Українську армію”.
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