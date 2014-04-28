В Одеському регіоні невідомі під виглядом активістів Євромайдану намагалися захопити райдержадміністрацію

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив активіст місцевого Майдану, представник Ради громадянської безпеки Марк Гордієнко сьогодні увечері в прямому ефірі телеканалу «Медіаінформ» (Одеса).

«Прикриваючись ім'ям та іміджем Євромайдану, представляючись Радою громадянської безпеки, реєструючи різні організації, вони намагаються займатися самоправством. Приходили навіть до нас в офіс і намагалися з нами говорити такою напівкримінальною мовою. Ми їх випровадили, а зараз дізналися, що хтось під нашим ім'ям захопив базу відпочинку в Білгород-Дністровському районі Одеської області», - сказав Гордієнко.

Він також додав, що сьогодні, 28 квітня, невідомі особи намагалися захопити будівлю Білгород-Дністровської районної державної адміністрації. Невідомі також вимагали відставки голови РДА Василя Чорнолуцького.Читайте такожСитуація в Одесі лишається контрольованою попри брехливі заяви РФ та сепаратистів

«Офіційно заявляю, що одеський Євромайдан, Рада громадянської безпеки до цих протиправних дій не має жодного відношення. Такі дії дискредитують саму ідею Євромайдану і роботу наших активістів, що працюють на волонтерських засадах», - заявив Гордієнко.

Він також закликав населення у разі виявлення подібних фактів повідомляти штаб Ради громадянської безпеки.

В Одеській обласній адміністрації УНІАН підтвердили той факт, що сьогодні «невстановлені особи намагалася захопити будівлю райадміністрації, внаслідок чого відбулася бійка, але захопленню вдалося запобігти».