У Харкові міліція затримала сепаратистів із вибуховими пакетами, битами та "коктейлями Молотова"

Правоохоронці вилучили у сепаратистів спецзасоби, біти, каски, вибухові пакети, «коктейлі Молотова» тощо.

Про це повідомляється на сайті МВС України.

Читайте такожХарківський Євромайдан закликав перестати панькатися із сепаратистами

"Активісти на майдані незаконно встановили намети, зробили огорожу з дерев’яних піддонів та піску запалили багаття і все це вони робили з певною метою. Про це явно свідчать вилучені в них небезпечні предмети, а саме: ящик з «коктейлями Молотова», маски, дерев’яні палиці, вибухові пакети та цвяхи", - йдеться у повідомленні.

Наразі усі підозрілі особи доставлені до територіальних підрозділів міліції, проводиться подальша перевірка.