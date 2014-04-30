Ситуація у Дніпропетровській області перебуває під контролем - Коломойський
Ситуація в Дніпропетровській області перебуває під контролем, у разі необхідності органи влади готові дати відсіч провокаторам чи терористам.
Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Дніпропетровської обласної держадміністрації Ігор Коломойський заявив журналістам після наради під головуванням в.о. президента Олександра Турчинова з головами ОДА.
Коломойський не розповів журналістам подробиці наради, пославшись на секретність: “Ви були на нараді? Тільки на початку. А чому? Значить - військова таємниця”.
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Говорячи про ситуацію на Дніпропетровщині напередодні травневих свят, голова ОДА зазначив: “В нас все, начебто, нормально, більш-менш. Готуємось до травневих свят. Проводимо організаційні заходи, щоб громадян чимось зайняти, щоб їм було весело. Якщо будуть якісь явища (провокації, загрози терактів), ми готові до цього. Але секрети я не буду розказувати, як ми готуємось. Але готові ми добре”.
Говорячи про ситуацію на Донеччині та Луганщині, Коломойський зазначив, що одна з основних проблем у цих регіонів - це відсутність діалогу з народом.
Він закликав дати новій владі, яка докладає зусиль для подолання кризи в державі, кредит довіри.
“Я б не займався шельмуванням Адміністрації президента. Всі стараються щось робити. Але ви зрозумійте, що всі зіткнулися з цим уперше. Те, що легко вирішувати в рамках Дніпропетровської області, в рамках всієї країни - це складно зробити. Втручається політика, різні погляди на питання, немає єдності думки. Тому я б дав більше кредиту довіри, дав би можливість людям працювати і, повірте мені, ніяких зрадників, тих, хто продав Україні, там немає”, - сказав Коломойський.