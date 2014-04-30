Ситуація у Дніпропетровській області перебуває під контролем - Коломойський

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Дніпропетровської обласної держадміністрації Ігор Коломойський заявив журналістам після наради під головуванням в.о. президента Олександра Турчинова з головами ОДА.

Коломойський не розповів журналістам подробиці наради, пославшись на секретність: “Ви були на нараді? Тільки на початку. А чому? Значить - військова таємниця”.

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Говорячи про ситуацію на Дніпропетровщині напередодні травневих свят, голова ОДА зазначив: “В нас все, начебто, нормально, більш-менш. Готуємось до травневих свят. Проводимо організаційні заходи, щоб громадян чимось зайняти, щоб їм було весело. Якщо будуть якісь явища (провокації, загрози терактів), ми готові до цього. Але секрети я не буду розказувати, як ми готуємось. Але готові ми добре”.

Говорячи про ситуацію на Донеччині та Луганщині, Коломойський зазначив, що одна з основних проблем у цих регіонів - це відсутність діалогу з народом.

Він закликав дати новій владі, яка докладає зусиль для подолання кризи в державі, кредит довіри.

“Я б не займався шельмуванням Адміністрації президента. Всі стараються щось робити. Але ви зрозумійте, що всі зіткнулися з цим уперше. Те, що легко вирішувати в рамках Дніпропетровської області, в рамках всієї країни - це складно зробити. Втручається політика, різні погляди на питання, немає єдності думки. Тому я б дав більше кредиту довіри, дав би можливість людям працювати і, повірте мені, ніяких зрадників, тих, хто продав Україні, там немає”, - сказав Коломойський.