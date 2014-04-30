Представники інтелігенції закликають підтримати Порошенка й завершити вибори в один тур

Про це йдеться у зверненні української інтелігенції щодо президентських виборів 25 травня, яке оприлюднив на прес-конференції в УНІАН письменник, герой України Дмитро Павличко.

“Перемога Петра Порошенка вже у першому турі засвідчить єдність українського народу, сприятиме суспільній злагоді і торуватиме шлях до європейського майбутнього України”, - йдеться у зверненні.

Його автори зазначають, що “триває агресія Росії проти України, режим Путіна робить усе, щоб розшматувати і знищити нашу державу”, і “за таких обставин вибори президента України набувають доленосного значення. Український народ має висловити довіру людині, спроможній гідно представляти та ефективно захищати інтереси всіх прошарків суспільства і всіх регіонів України”.

Читайте такожУ штабі Порошенка впевнені у його перемозі на виборах президента в першому туріЯк сказано у зверненні, “політичний союз Петра Порошенка і Віталія Кличка є унікальним прикладом справжнього патріотичного обєднання, запереченням віковічної приказки “два українці - три гетьмани”.

Під зверненням поставили підписи, зокрема письменники Дмитро Павличко, Юрій Мушкетик, Валерій Шевчук, Роман Лубківський, а також оперний співак Анатолій Мокренко і почесний президент Національного університету “Києво-Могилянська академія” В'ячеслав Брюховецький.