Бойовики намагаються захопити стадіон "Шахтар" в Донецьку

Про це повідомляє портал "Новости Донбасса".

Зокрема, у повідомленні сказано, що сепаратистські сили, які роблять спробу захоплення стадіону одягнені в "цивільне". На руках у них зав'язані гергіївські стрічки, у деяких на руках пов'язки з прапором самопроголошеної ДНР.

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Нагадаємо, як повідомляв УНІАН, раніше в Донецьку терористи захопили будівлі податкової та прикордонної служб.