Бойовики намагаються захопити стадіон "Шахтар" в Донецьку
17:47, 30 квітня 2014Політика
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Спортивний об'єкт знаходиться на території парку, де сьогодні повинен був відбутися мітинг-концерт на підтримку єдності України.
Стадіон "Шахтар" у донецькому парку імені Щербакова / Фото: Wikipedia
Про це повідомляє портал "Новости Донбасса".
Зокрема, у повідомленні сказано, що сепаратистські сили, які роблять спробу захоплення стадіону одягнені в "цивільне". На руках у них зав'язані гергіївські стрічки, у деяких на руках пов'язки з прапором самопроголошеної ДНР.
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Нагадаємо, як повідомляв УНІАН, раніше в Донецьку терористи захопили будівлі податкової та прикордонної служб.
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