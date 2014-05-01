При штурмі прокуратури Донецької області постраждало 15 осіб

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на прес-службу Донецької облдержадміністрації.

"У результаті збройного протистояння при штурмі прокуратури Донецької області постраждали 15 осіб. Вони доставлені в різні лікувально-профілактичні установи міста (нейрохірургічні і травматологічні відділення). Травми різного характеру, в тому числі і вогнепальні поранення", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, на місці події працюють три бригади швидкої медичної допомоги.

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В даний момент через зрослої загрози життю і здоров'ю медиків, бригади відведені від місця подій, проте лікарі продовжують надавати допомогу постраждалим.

Нагадаємо, як повідомляв УНІАН, сепаратистські бойовики взяли штурмом будівлю прокуратури Донецької області.