У російських ЗМІ нова страшилка: на Слов'янськ скидали "отруєні листівки"
00:40, 02 травня 2014Політика
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Російські ЗМІ придумали чергову страшилку: листівки, які розкидалися з вертольотів над Краматорськом і Слов'янськом в ході антитерористичної операції, оброблені невідомою речовиною.
У російських ЗМІ нова страшилка: на Слов'янськ скидали "отруєні листівки" / Facebook Тетяни Висоцької
Про це написала Російська газета.
"Листівки, які розкидали над Слов'янському українські спецслужби з вертольота, виявилися з "сюрпризом". Після їх прочитання, не відразу, на третій-п'ятий день, у людей починалися сльозитися очі, дерло в горлі, ноги й руки вкривалися червоним висипом", - пише журналіст газети.
Також у статті зазначається, що на листівках нібито виявили наночастинки невідомої речовини.
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