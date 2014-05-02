У російських ЗМІ нова страшилка: на Слов'янськ скидали "отруєні листівки"

00:40, 02 травня 2014
Політика
0 0

Російські ЗМІ придумали чергову страшилку: листівки, які розкидалися з вертольотів над Краматорськом і Слов'янськом в ході антитерористичної операції, оброблені невідомою речовиною.

Россия, СМИ, листоки, славянск / Facebook Татьяны Высоцкой

Про це написала Російська газета.

"Листівки, які розкидали над Слов'янському українські спецслужби з вертольота, виявилися з "сюрпризом". Після їх прочитання, не відразу, на третій-п'ятий день, у людей починалися сльозитися очі, дерло в горлі, ноги й руки вкривалися червоним висипом", - пише журналіст газети.

Також у статті зазначається, що на листівках нібито виявили наночастинки невідомої речовини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter