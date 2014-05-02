Луценко заявив, що на Донбасі кількість прибічників Росії стрімко падає

Про це в ефірі 5 каналу повідомив радник в.о. президента України, координатор руху "Третя українська республіка" Юрій Луценко, пише Gazeta.ua.

Політик пояснив таку тенденцію агресією Кремля в Криму, терористичною поведінкою колаборантів у Слов'янську.

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"Там людей не тільки викрадають і катують, а вбивають і з розрізаними животами топлять у річці. Люди такого не сприймають", - зазначив Луценко.

Крім того, він вважає, що на зміну суспільних настроїв у східних регіонах також вплинуло повернення на Донбас колишніх чиновників з Криму.

"І досі не припиняється потік "біженців" з Криму на Донбас. Колишні міліціонери, прокурори, судді і навіть голови міст повернуться додому, бо викинуті з посад новою російською владою", - наголосив радник в.о. президента.

За його словами, це додатковий сигнал сходу України про те, що "казки про красиве життя в Росії виявилися тільки казками".

Луценко переконаний, що саме через такі реалії Кремль вдався до нової тактики – залякування лідерів громадської думки на Донбасі.

"Крім Кернеса, "чорну мітку" отримали й інші, незгодні з кремлівською експансією, лідери східних регіонів, включно з олігархами. Таким чином Путін намагається упокорити тих, хто зважився відстоювати український економічний націоналізм", - пояснив громадський діяч.

У такій ситуації, на думку Луценка, нинішня українська влада має ухвалити потрібні рішення й зробити рішучі кроки.