У Слов'янську терористи крадуть машини, щоб вирватися з міста - Тимчук

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Дмитро Тимчук.

Є підозри, що терористи зроблять спробу вирвати на ньому з блокованого міста.

"Також серед залученого сепаратистами до терористичної діяльності дрібного криміналу в Слов'янську спостерігаються панічні настрої. Бандити, які "працюють" за гроші, не згодні йти на ризик і протистояти силовикам за "великі ідеї" Москви", - повідомляє Тимчук.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 4.30 в Слов'янську почалася повномасштабна антитерористична операція.