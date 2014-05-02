У Слов'янську терористи крадуть машини, щоб вирватися з міста - Тимчук
08:40, 02 травня 2014Політика
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За оперативними даними групи «Інформаційний Опір», в районах Слов'янська, що залишаються під контролем терористів, останні проводять екстрену "експропріацію" особистого автотранспорту мешканців міста.
Терористи в Слов'янську / instagram.com/sashakots
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Дмитро Тимчук.
Допис by Dmitry Tymchuk.
Є підозри, що терористи зроблять спробу вирвати на ньому з блокованого міста.
"Також серед залученого сепаратистами до терористичної діяльності дрібного криміналу в Слов'янську спостерігаються панічні настрої. Бандити, які "працюють" за гроші, не згодні йти на ризик і протистояти силовикам за "великі ідеї" Москви", - повідомляє Тимчук.
instagram.com/sashakots
Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 4.30 в Слов'янську почалася повномасштабна антитерористична операція.
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