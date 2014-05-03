Як горів Будинок профспілок в Одесі

Станом на 20:21, проукраїнські активісти ліквідували на Куликовому полі табір сепаратистів, які забарикадувалися в будівлі Будинку профспілок. Звідти по проукраїнських активістах вели прицільний вогонь з вогнепальної зброї. Трохи згодом з невідомих причин у будівлі почалася пожежа.

О 22:40 повідомлялося, що в результаті пожежі 38 людей загинули: 8 - вистрибнули з вікон під час пожежі та 30 - задихнулися чадним газом.

Фотогалерея "В Одесі горів Будинок профспілок, є жертви"

Трохи згодом стало відомо, що кількість жертв зіткнень в Одесі перевищила 40 осіб, постраждалих - 174