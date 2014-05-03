"Аерофлот" скасував рейси до Харкова та Донецька

Про це йдеться у повідомленні перевізника, яке цитує Українська правда.

"Аерофлот скасовує рейси SU1810/SU1811 - Харків та SU1812/1813 - Донецьк через відсутність дозволу на вхід в повітряну зону України до 5 травня включно. За рахунок вивільнення повітряних суден, раніше запланованих на виконання даних рейсів, Аерофлот планує збільшити частоту рейсів до Сімферополя", - зазначено у повідомленні.

Пасажири, що оформили авіаквитки на дані рейси, можуть здати їх без штрафних санкцій.

Читайте такожПостпред США в ООН: Росія бреше про Україну та фінансує насильство на Донбасі Як відомо, раніше Державна авіаційна служба України спростувала повідомлення, які поширили російські ЗМІ 2 травня та заявили, що не вводила жодних серйозних обмежень на проліт повітряних суден над територією України.

За даними представника Державіаслужби, "станом на 2 травня діє лише обмеження на проліт по певному маршруту між Донецьком і Російською Федерацією".

"Для російських авіакомпаній, що здійснюють рейси до аеропортів цих міст, також закрито повітряний простір України", - заявили російські ЗМІ.

Зазначимо також, за даними сервісу Flightradar, який дозволяє відстежувати повітряні судна над певними територіями, руху літаків над центральною, південно-східною частинами України та Кримом практично немає.