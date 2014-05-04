У Луганську сепаратисти звільнили двох громадських активістів

Про це повідомляє радіо «Свобода», зазначаючи, що затримані активісти перебували в захопленій проросійськими силами будівлі обласного управління СБУ, повідомляє Радио Свобода.

Як розповіла звільнена активістка Громадського сектору Мокроусова, в руки осіб, які контролюють будівлю управління СБУ, вона потрапила, оскільки перебувала біля обласного військкомату поруч із іншим активістом – Олексієм Бідою.

«Олексія упізнали і затримали. Я була разом із ним, у мене взяли телефон, де були контакти інших людей», – зазначила Мокроусова.Читайте такожУ Луганську терористи утримують в полоні двох активістів Громадянського сектору міста

За її словами, проросійські сили в Луганську «накручені «Правим сектором» і діють з огляду на свої побоювання.

У планах активістки – «намагання налагодити контакт» із представниками різних політичних сил для мирного розв’язання конфлікту.