Вчорашні сутички у Маріуполі сталися через викрадення терористами зброї та 5 українських військових

15:03, 04 травня 2014
Політика
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3 травня у Маріуполі терористи, які видали себе за громадських активістів, викрали зброю та українських військових.

У Маріуполі терористи підпалили шини.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

За словами виконуючого обов'язки начальника кримінальної міліції Маріупольського міськуправління Олексія Паніотова, 3 травня близько 15-ї години на блок-пост військовослужбовців Збройних сил України, який дислокується в селищі Рибацьке, приїхали кілька громадян нібито з метою надати посильну допомогу військовослужбовцям (привезли продукти харчування).

Пізніше з'ясувалося, що їжа містила речовину, яка викликала сонливий стан у силовиків. За півгодини близько 20 невідомих на трьох автомобілях під'їхали до військовослужбовців і, скориставшись безпорадним станом, взяли в полон 5 членів військового екіпажу, відібрали 4 автомата, гранатомет, кулемет і боєприпаси, повідомив Паніотов.Читайте такожУ Маріуполі відключили веб-камери, перед міськрадою палають покришки, чути постріли

На посту в спецтехніці залишилися двоє військових, які змогли чинити опір, відбили напад і не дозволили заволодіти їх зброєю.

Разом з тим заручників доставили до приміщення Маріупольської міської ради. Туди ж бойовики привезли і зброю, яку забрали у силовиків.

З метою недопущення кровопролиття і дестабілізації ситуації в місті, працівники міліції та керівництво військовослужбовців почали мирний діалог із загарбниками, зазначається в повідомленні.

«Правоохоронці запропонували штурмовикам розумний компроміс: вони добровільно здають зброю і відпускають військових – а по відношенню до них не будуть застосовуватися жорсткі заходи. Однак вже під час переговорного процесу представники так званої Донецької народної республіки, почали вибудовувати барикади з автомобільних покришок на перетині проспекту Леніна з вулицею Казанцева», - поінформували в міліції.

Коли силовики виводили з будівлі мерії заручників, активісти підпалили покришки і відмовилися віддавати зброю. Після чергового діалогу у загарбників з'явилися нові умови: в обмін на зброю міліція повинна зняти оточення по периметру міської ради, зазначається в повідомленні.

«Але навіть після цих домовленостей друга сторона почала діяти всупереч домовленостям і відкрила вогонь у бік міліціонерів. Правоохоронці були змушені зробити декілька попереджувальних пострілів у повітря, але це не зупинило активістів, які знаходилися в міськраді. На цьому мирне спілкування припинилося, і з боку мітингувальників почалися агресивні дії, спрямовані на знищення майна шляхом підпалу, були чутно постріли. Також група громадян висунулася в центр міста, де розбила і підпалила офіси однієї з партійних організацій і банківських установ, чим завдала значної шкоди міському майну», - повідомляє УЗГ.

Міліціонери затримали трьох громадян, які, за попередньою інформацією, причетні до підпалів у минулу ніч. Відкриті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 147 Кримінального кодексу України – «захоплення заручників» і за ч.2 ст. 294 Кримінального кодексу України – «масові заворушення», за що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Наразі особовий склад маріупольського гарнізону міліції проводить заходи, спрямовані на повернення викраденої зброї та встановлення інших осіб, причетних до подій минулої доби.

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