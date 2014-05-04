Активісти Майдану вимагали повернути українські канали на Сході
Майданівці хотіли зустрітися із керівником РРТ, якого називають ставлеником Клюєва.
Активісти Майдану вимагали від керівництва концерну РРТ відновити мовлення українських каналів на Сході, про це йдеться у сюжеті ТСН.19:30 від 2 травня на «1+1».
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Майданівці пікетували центральну телевежу у Києві, на території якої знаходиться керівництво концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення.
Активісти вимагали зустрічі з начальником концерну РРТ Олександром Півнюком, але його не було на місці. Тоді пікетники зв'язалися з ним телефоном з вимогою негайно прибути на роботу і зайнятися питаннями охорони систем зв'язку у східних областях України.
Той відповів, що спільна робота із силовиками триває, але її деталі не можна розголошувати. "Робиться ряд заходів, які я не можу озвучити вам, бо це інформація, яка може зашкодити інформаційному простору", - заявив Півнюк.
Проте пікетувальники не повірили керівнику. "Він є ставлеником пана Клюєва. Ми хотіли дізнатися, що фактично він зробив для відновлення телерадіомовлення на Сході України. Якщо він не каже силовикам, що йому потрібна допомога, то вони не можуть реагувати", - зауважив активіст Майдану Максим Токарєв.