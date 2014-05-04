Активісти Майдану вимагали повернути українські канали на Сході

Активісти Майдану вимагали від керівництва концерну РРТ відновити мовлення українських каналів на Сході, про це йдеться у сюжеті ТСН.19:30 від 2 травня на «1+1».

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Майданівці пікетували центральну телевежу у Києві, на території якої знаходиться керівництво концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення.

Активісти вимагали зустрічі з начальником концерну РРТ Олександром Півнюком, але його не було на місці. Тоді пікетники зв'язалися з ним телефоном з вимогою негайно прибути на роботу і зайнятися питаннями охорони систем зв'язку у східних областях України.

Той відповів, що спільна робота із силовиками триває, але її деталі не можна розголошувати. "Робиться ряд заходів, які я не можу озвучити вам, бо це інформація, яка може зашкодити інформаційному простору", - заявив Півнюк.

Проте пікетувальники не повірили керівнику. "Він є ставлеником пана Клюєва. Ми хотіли дізнатися, що фактично він зробив для відновлення телерадіомовлення на Сході України. Якщо він не каже силовикам, що йому потрібна допомога, то вони не можуть реагувати", - зауважив активіст Майдану Максим Токарєв.