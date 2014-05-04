В Одесі сепаратисти висунули нові вимоги, блокування міліції продовжується

Як передає кореспондент УНІАН, понад тисяча осіб залишаються біля управління , розташованого в центрі Одеси - на вулиці Преображенській.

За словами одного з мітингувальників, вони, зокрема, вимагають, щоб привезли їхніх соратників, затриманих 2 травня, і розміщених в ізоляторах районних центрах Овідіополя та Білгород- Дністровського. На це вони відпустили час до 20.00.

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Періодично хтось із проросійського натовпу через гучномовець закликає до активніших дій. Наприклад, один волав , що «референдум нам вже не потрібен, потрібно більше, оскільки нас ніхто не запитає». Хтось кричав, що « спалення людей на Куликовому полі - фашизм і цього прощати не можна». Звучать заклики «бити міліцію», « розправитися з губернатором Немировським», «влада народу».

У натовпі багато молодиків у масках, вони тримають дубці, металеві палиці, щити. За словами очевидців , раніше кілька десятків міліціонерів , які стоять неподалік будівлі ( на перетині вулиць Буніна і Преображенська), покинули щити і пішли.

Нападу мітингувальників також зазнала знімальна група російського телеканалу «Дождь». На Преображенській сильно побито чоловіка, який заявив про свою проукраїнську позицію. Його оточили щільним кільцем, невідомі пропонували взяти його в заручники. Іншим активістам вдалося радикально налаштованих громадян відрадити від цієї затії. Побитому чоловікові вдалося піти.

Як повідомили УНІАН у відділі зі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС в Одеській області , за рішенням обласної прокуратури на вимогу мітингувальників з будівлі міського управління внутрішніх справ відпущено 67 осіб , затриманих за участь у масових заворушеннях 2 травня. Серед них – активісти Олег Музика та Ростислав Барда.

Частина мітингувальників звернулася до міліціонерів з вимогою видати їм зброю , але їм відповіли , що при спробі «захоплення зброярки будуть застосовані відповідні заходи».

Біля будівлі чергують медики швидкої допомоги. Вони повідомили, що біля будівлі значні заворушення, які , втім , не призвели до штурму , хоча окремі заклики захопити зброю лунали. Збройову кімнату охороняють співробітники спецпідрозділу міліції. У будівлю міськуправління ВС зайшли додаткові сили правоохоронців.