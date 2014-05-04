Прокуратура Одещини заявляє, що не дозволяла звільняти затриманих сепаратистів

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласної прокуратури Одеської області, заяву Головного управління МВС в області, яка набула поширення в мережі Інтернет та ЗМІ , не відповідає дійсності.

«У засобах масової інформації з'явилася поширена прес-службою ГУ МВС України в Одеській області помилкова інформація про звільнення сьогодні за вказівкою прокуратури області з Одеського міського управління міліції 67 проросійських активістів, які брали участь у масових заворушеннях, що мали місце 2 травня», - наголошується в повідомленні.

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У прес-службі додали: «Прокуратура області спростовує вищезгадану інформацію і повідомляє, що рішення про звільнення затриманих осіб приймалося безпосередньо керівництвом органів внутрішніх справ області без будь-якого узгодження з органами прокуратури і після відвертого ігнорування працівниками міліції виконання своїх службових обов'язків, передбачених Законом України «Про міліцію».

Прокуратурою області розпочато кримінальне провадження за ст . 367 КК України за фактом неналежного виконання працівниками ГУ МВС України в Одеській області своїх службових обов'язків з охорони громадського порядку і за ст . 365 КК України за фактом перевищення ними своїх службових обов'язків.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 1 тис. людей прийшли до будівлі Одеського міського управління внутрішніх справ з вимогою відпустити їхніх соратників, затриманих 2 травня під час масових заворушень.

Пізніше Головне управління МВС в Одеській області, повідомили, що за рішенням прокуратури Одеської області на вимогу мітингувальників з будівлі міського управління внутрішніх справ відпущено 67 осіб.