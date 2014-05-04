У Дніпропетровську понад 3 тисячі ультрас пройшли ходою з гаслами проти агресії Росії
21:25, 04 травня 2014Політика
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Сьогодні перед футбольним матчем між ФК «Дніпро» (Дніпропетровськ ) та ФК «Картпати» (Львів) пройшли ходою центром міста до стадіону «Дніпро Арена» з гаслами проти агресії Росії в Україні.
Як передає кореспондент УНІАН, хода розпочалася з хвилини мовчання в пам’ять про загиблих в сутичках 2 травня в Одесі.
На вулицях до акції приєднувалися жителі міста, деякі з них були у вишиванках.
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Учасники ходи несли державні прапори України та скандували «Герої не вмирають!», «Путін – злодій!», а також виконали відому речівку «Путін - ….».
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