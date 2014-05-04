В Одесі активісти на Куликовому полі встановили прапор України

Як передає кореспондент УНІАН, люди зібралися на Приморському бульварі, біля пам'ятника Дюку, а потім пройшли з прапором України до будівлі Головного управління МВС в Одеській області, на вулицю Єврейську. Вони скандували: «Слава Україні!», «Одеса - Україна!», «Героям слава!» І т. д.

До того часу проросійські активісти, які пікетують протягом багатьох годин будівлю міського управління внутрішніх справ, розташованого недалеко від вулиці Єврейської, вже розійшлися.

Катеринчук вийшов до присутніх, які висловили йому проблеми, пов'язані з погрозами сепаратистів, з розпалюванням протистояння в місті, з діями міліціонерів, що випустили 67 проросійських активістів, затриманих 2 травня за участь у масових заворушеннях, в результаті яких загинуло багато людей.

Генерал-майор сказав, що годину тому приступив до обов'язків, зараз приймає справи і, за його словами, всі заступники попереднього начальника обласного управління МВС, відсторонені від займаних посад на час службової перевірки. У їх числі - заступник начальника ГУ МВС Дмитро Фучеджі, який також є начальником міліції громадської безпеки.

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«Я, як і ви, пройшов Майдан, хочу, щоб в регіоні були закон і порядок ... В Україні всі мають право на мирні акції, але ми проти тих, хто закликає до розколу країни. Однак це не означає, що комусь можна порушувати закон», - сказав Катеринчук. Він додав, що буде проведена ретельна перевірка за причетність до порушення закону кожної людини, відпущеного 4 травня з ІТУ Одеського міського управління МВС.

Присутні зажадали, щоб співробітники міліції негайно зняли на Куликовому полі російський триколор, вивішений там сьогодні проросійськи налаштованими громадянами. Катеринчук пообіцяв, що найближчим часом прапор знімуть, але активісти вирішили зробити це самі.

Велика їх частина, незважаючи на заклики активістів місцевого Євромайдану нічого не робити, вирушила через центр міста на Куликове поле. По дорозі вони співали Гімн України, скандували «Україна» і популярну серед української молоді пісню про президента Російської Федерації Володимира Путіна.

На Куликовому полі більше 10 осіб про всяк випадок оточили імпровізований меморіал, встановлений проросійськими громадянами в пам'ять про загиблих тут 2 травня соратників. Проукраїнські активісти, взявшись за руки, стали до меморіалу спинами, але лампади і квіти ніхто не намагався пошкодити.

Російського триколора вже не було. Один з хлопців вліз на флагшток (біля Будинку профспілок) і прикріпив державний прапор України. Потім, всі хто прийшли, хором виконали Гімн України.

Як повідомляв УНІАН, 4 травня близько 1 тис. людей прийшли до будівлі Одеського міського управління внутрішніх справ з вимогою відпустити їх соратників, затриманих 2 травня під час масових заворушень. Пізніше УНІАН у відділі зі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, повідомили, що за рішенням прокуратури Одеської області на вимогу мітингувальників з будівлі Одеського міського управління внутрішніх справ, відпущено 67 осіб. Потім прокуратура спростувала, що приймала таке рішення.