Коломойський ініціює з’їзд громад півдня та сходу України
01:11, 05 травня 2014Політика
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Губернатор Дніпропетровська Ігор Коломойський ініціює з’їзд представників територіальних громад Донецької, Луганської, Дніпропетровської, Запорізької, Харківської, Херсонської, Одеської, Миколаївської областей 11 травня.
Коломойський ініціює з’їзд громад півдня та сходу України/ Youtube
У цілях з'їзду - захист права територіальних громад на вільне волевиявлення і зміна адміністративних кордонів, відповідно до законодавства України і в межах державних кордонів України, - повідомляє прес-служба Дніпропетровської ОДА.
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Також планують розглянути організацію територіальних громад Південного Сходу для протидії військовій агресії Російської Федерації і терористичним актам проти органів державної влади України.
До участі в роботі з'їзду запрошуються представники територіальних громад регіонів Південного Сходу - сільські, селищні, міські голови, а також депутати місцевих рад усіх рівнів.
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