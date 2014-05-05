Коломойський ініціює з’їзд громад півдня та сходу України

У цілях з'їзду - захист права територіальних громад на вільне волевиявлення і зміна адміністративних кордонів, відповідно до законодавства України і в межах державних кордонів України, - повідомляє прес-служба Дніпропетровської ОДА.

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Також планують розглянути організацію територіальних громад Південного Сходу для протидії військовій агресії Російської Федерації і терористичним актам проти органів державної влади України.

До участі в роботі з'їзду запрошуються представники територіальних громад регіонів Південного Сходу - сільські, селищні, міські голови, а також депутати місцевих рад усіх рівнів.