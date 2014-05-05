Громадська палата РФ має намір подати позов до ЄСПЛ проти України

Про це розповів член Громадської палати Георгій Федоров, повідомляє Лента. ру з посиланням на «Известия».

На думку Федорова, в Україні масово порушують права людини. Про деталі позову буде оголошено 6 травня на прес-конференції, в якій будуть брати участь представники Харкова та Одеси.

Як повідомляв УНІАН, 2 травня в Одесі відбулися зіткнення між сепаратистами, озброєними вогнепальною зброєю, і проукраїнськими активістами. Загинули кілька активістів. Потім активісти на Куликовому полі знесли табір сепаратистів, які забарикадувалися в Будинку профспілок. В будівлі почалася пожежа, в результаті якої загинули люди.Читайте такожПричиною пожежі в Будинку профспілок в Одесі могли стати "коктейлі Молотова" терористів

За останніми даними, в Одесі після вчорашніх зіткнень в лікарні звернулися 214 постраждалих, з них 27 - у дуже важкому стані. Загинули 46 осіб.

За даними СБУ, зіткнення та заворушення в Одесі за участю представників незаконних військових формувань координувалися з території невизнаного Придністров'я диверсійними групами з РФ.