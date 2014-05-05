Під час псевдореферендуму в Криму насправді лише 15% громадян хотіли приєднання до РФ

Долю українського Криму визначила проросійська меншість / REUTERS

Крим за приєднання до Росії фактично не голосував - така сенсаційна заява днями зʼявилася на сайті Ради при президентові Росії з питань розвитку громадянського суспільства та прав людини, - йдеться в сюжеті ТСН.Тиждень, передає ТСН.ua.

Вона кардинально суперечить попереднім цифрам Кремля про майже 97% підтримки входження Криму до складу Росії. За даними членів президентської ради, на березневий референдум про статус Автономної Республіки прийшли щонайбільше 30% громадян. І лише половина з тих, хто зʼявився на референдум, - проголосували за приєднання до Росії. Отже, долю українського Криму визначила проросійська меншість: десь 15%.

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Приблизно такі ж дані явки і голосування оприлюднив і Меджліс. І це де-факто доводить, що анексія Криму не має нічого спільного з волею більшості кримчан.

Незручну новину з президентського сайту швидко прибрали. Але правозахисниця Світлана Ганнушкіна, одна з тих, хто досліджував кримські настрої, була відверта з українськими журналістами. В інтервʼю "Каналу 24" вона прямо сказала, що Росія оскандалилася кримською кампанією.