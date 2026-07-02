800 охоронців та заборона телефонів і годинників: The Telegraph розповів, як захищають Путіна

Путін посилив охорону до безпрецедентного рівня.

Параноя Володимира Путіна щодо власної безпеки останнім часом різко посилилася. Як пише The Telegraph, російський диктатор збільшив кількість співробітників, відповідальних за його особисту охорону, до понад 800.

Це вже вчетверте, коли Путін віддає наказ про посилення охорони з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну.

За охорону високопоставлених членів уряду РФ, зокрема президента, а також його сім’ї та найближчого оточення, наприклад, прем’єр-міністра, відповідає Федеральна служба охорони. Її співробітники охороняють резиденції Путіна та супроводжують його під час поїздок, а також керують державною комунікацією та вивчають громадську думку щодо президента Росії. Вони також уповноважені проводити "заходи інформаційної війни".

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Передбачається, що загалом у цьому підрозділі працює понад 50 000 співробітників. При цьому, згідно з новим указом, чисельність центрального персоналу, органу, безпосередньо відповідального за безпеку Путіна, буде збільшена з 785 до 812 осіб.

Водночас до вторгнення чисельність центрального управління ФСО не збільшувалася майже 13 років.

Крім того, з початку цього року, за оцінками європейських розвідувальних служб, було запроваджено суворіші протоколи безпеки через загрози з боку українських безпілотників та побоювання щодо можливого державного перевороту або замаху.

Повідомляється, що співробітникам, які працюють у безпосередній близькості від Путіна, заборонили користуватися мобільними телефонами чи іншими пристроями з доступом до інтернету, а також громадським транспортом. У їхніх будинках також було встановлено системи безпеки.

У чорний список потрапили навіть наручні годинники: за словами джерела, яке спілкувалося з Telegram-каналом "Можем Объяснить", чиновникам було наказано знімати їх у присутності Путіна приблизно з середини квітня.

Проблеми російської верхівки

Раніше Forbes писав, що Путін перебуває в критичному становищі, і йому залишилося перебувати при владі не більше трьох років. Сценарії його падіння варіюються від швидкого вбивства до показового процесу, а причинами можуть стати нові атаки з боку України, внутрішні заворушення або відмова Китаю від підтримки.

Також Fox News пише, що російські спецслужби розглядають військових як потенційну загрозу,залишаючи вищих офіцерів без належного захисту. З початку війни в Україні російські генерали гинуть у результаті ракетних ударів, атак безпілотників, підривів автомобілів, авіакатастроф та бойових дій на фронті. Ці втрати посилюють напруженість між російською армією та ФСБ.

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