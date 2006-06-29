Тимошенко просить не сприймати слова Мороза про чорта з копитами буквально

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО переконана, що питання обрання голови Верховної Ради не зможе зруйнувати коаліцію.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні в інтерв’ю журналістам Ю.ТИМОШЕНКО висловила переконання, що ні за яких обставин «будь-яка кандидатура не може розвалити коаліцію, і мені здається, що кожній політичній силі, коли вона висуває свої кандидатури, потрібно рахуватися з суспільною думкою, тому що і соціалісти, вони також рахуються з суспільною думкою відносно окремих кандидатів, і вони знаходяться у важкому становищі», - сказала вона, додавши, що, можливо, партійні рішення вони приймають саме тому, що деякі кандидатури не сприймаються в суспільстві.

Говорячи про позицію БЮТ, Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що ця політична сила взяла як гасло висловлювання – «Закрий очі і думай про Україну», тому вони підтримують будь-яку кандидатуру, але БЮТ не бере на себе відповідальності за таких людей як Петро ПОРОШЕНКО. «Право вето у нас відсутнє, і тому вся відповідальність, безумовно, за висунення такої кандидатури як П.ПОРОШЕНКО, лежить виключно на тій політичній силі, яка його висувала», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

Коментуючи сьогоднішній заклик соціалістів до “Нашої України” замінити на посаду спікера ВР кандидатуру П.ПОРОШЕНКА, Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що це не проблема, яка виникла з О.МОРОЗОМ в коаліції, а, можливо, частина плану по руйнації “помаранчевої” коаліції шляхом висунення таких кандидатур, про яких заздалегідь зрозуміло, що вони важко сприйматимуться в сесійній залі. «Я вважаю, що, незважаючи на те, що ми не маємо права вето на будь-яку кандидатуру, яку вносять інші політичні сили за своїми квотами, кожна політична сила повинна зважено підходити до висунення кандидатур, і щоб не було такого, що О.МОРОЗУ доведеться дотримуватися своїх слів, сказаних під час формування коаліції, «що за чорта з копитами проголосує, але не потрібно так буквально сприймати слова О.МОРОЗА», - сказала лідер БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО розповіла, що сьогодні планується засідання президії ради коаліції, в ході якого буде обговорена ціла низки питань, зокрема і обрання заступників голів комітетів, секретарів комітетів, і питання про позицію коаліції до блокування сесійної зали. Розглядатиметься також ультиматум, висунутий Партією регіонів, а також питання, коли коаліція буде готова проголосувати за кандидатури прем’єра і спікера. При цьому вона зауважила, що питання про “пакетне” голосування за кандидатури спікера і прем’єра поки не вирішено. За її словами, все буде залежати від консенсусного рішення учасників коаліції.

Ю.ТИМОШЕНКО також зауважила, що сьогодні коаліція очікує, коли Президент призначить час для зустрічі з ними. Водночас самій Ю.ТИМОШЕНКО здається, що Президентові не потрібно втручатися «в ці тусовки Партії регіонів».

Як повідомляв УНІАН, 27 червня на засіданні коаліції було ухвалене рішення про «пакетне» голосування за кандидатури прем`єр-міністра і спікера Верховної Ради. При цьому члени коаліції погодили, що кандидатом на пост прем`єра буде Юлія ТИМОШЕНКО, а на пост спікера – Петро ПОРОШЕНКО.

Проти “пакетного” голосування виступає фракція Партія регіонів, наголошуючи, що такий спосіб обрання керівників уряду і парламенту є незаконним, бо суперечить Регламенту ВР і Конституції.

Сьогодні народний депутат з фракції СПУ Микола РУДЬКОВСЬКИЙ заявив, що соціалісти схиляються до «непакетного» голосування за кандидатури на посади голови Верховної Ради та прем`єр-міністра.

Крім того, лідер СПУ Олександр МОРОЗ сьогодні закликав “Нашу Україну” відмовитись від кандидатури П.ПОРОШЕНКА на посаду спікера ВР.