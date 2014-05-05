У Раді сумніваються, що хоча б на 50-60% кадрового складу МВС можна опиратися в повсякденній роботі

Як передає кореспондент УНІАН, про це Чумак сказав на брифінгу в Українському кризовому центрі.

Він зазначив: “Чи можемо ми опиратися хоча б на 50-60% кадрового складу МВС. Для мене це проблематично”.

Він підкреслив, що за всі роки незалежності в міліції були орієнтовані на те, щоб брати участь в утисках бізнесу і зароблянні таким чином грошей, а також розганяти «бабусь із насінням».

Чумак підкреслив, що до тих завдань, які виникли на сьогодні перед правоохоронцями щодо захисту країни від терористів, міліція виявилася неготовою. За його словами, виявилося, що міліціонери “не наймалися на службу йти під кулі, вони не наймалися на службу захищати права громадян, вони не наймалися на службу захищати в принципі державу, а вони наймалися на службу заробляти гроші, ділячись грошима з тими, хто їх на цю службу наймав”.Читайте такожДонецький губернатор розраховує на допомогу міліції з інших областей

“Тому немає інструментів проти терористів на півдні та сході України”, - додав Чумак.

За його словами, на сьогодні для України є неприйнятним грузинський варіант реформування правоохоронних органів через звільнення всіх нині діючих правоохоронців. Він вважає, що для України є прийнятним той варіант, яким вона пішла щодо формування нових підрозділів, зокрема територіальної оборони та Нацгвардії. “Це єдино правильний шлях вирішення ситуації”, - додав Чумак.

Він висловив сподівання, що завтра під час закритого засідання парламенту України “буде визначено, які кроки необхідно зробити Українській державі, українському парламенту, щоб ми мали в першу чергу — дієздатні, в другу чергу — ефективні, і в третю чергу — патріотично налаштовані підрозділи, які вирішуватимуть проблеми, які ставить південь та схід країни”.