Главу самооборони Донеччини звільнили з полону терористів, його катували - журналіст
Один із сотників Майдану, глава самооборони Донецької області Олександра Якубовича звільнили з полону терористів.
Главу самооборони Донецькій області Олександра Якубовича звільнено з полону екстремістів і він вже знаходиться в Києві.
Про це повідомив редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook.
"Хороша новина. Мені зателефонували з Дніпропетровська. Звільнений з полону терористів та перебуває на нашій території Якубович - радник секретаря Ради національної безпеки і оборони. Він був захоплений в полон 1 травня, піддавався тортурам, дуже сильно побитий. Зараз Якубович вже в Києві", - написав він.
Читайте такожТерористи викрали главу самооборони Донецької області
Як повідомляв УНІАН, 2 травня в центрі Донецька сепаратисти викрали одного з сотників Майдану, главу Самооборони Донецької області Олександра Якубовича. За словами очевидців, нападники Якубовича були без масок і в одному з них очевидці впізнали того, «хто неодноразово виступав на мітингу за «Донецьку народну республіку».