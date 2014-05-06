Главу самооборони Донеччини звільнили з полону терористів, його катували - журналіст

Главу самооборони Донецькій області Олександра Якубовича звільнено з полону екстремістів і він вже знаходиться в Києві.

Про це повідомив редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook.

"Хороша новина. Мені зателефонували з Дніпропетровська. Звільнений з полону терористів та перебуває на нашій території Якубович - радник секретаря Ради національної безпеки і оборони. Він був захоплений в полон 1 травня, піддавався тортурам, дуже сильно побитий. Зараз Якубович вже в Києві", - написав він.

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Як повідомляв УНІАН, 2 травня в центрі Донецька сепаратисти викрали одного з сотників Майдану, главу Самооборони Донецької області Олександра Якубовича. За словами очевидців, нападники Якубовича були без масок і в одному з них очевидці впізнали того, «хто неодноразово виступав на мітингу за «Донецьку народну республіку».