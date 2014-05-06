Регіонали вимагають відставки Турчинова, Авакова та Наливайченка

Народний депутат від Партії регіонів Микола Левченко наголошує, що його фракція вимагає відставки в.о. президента, голови Верховної Ради Олександра Турчинова, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та голови СБУ Валентина Наливайченка.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Левченко сказав під час підходу до преси у той час як у парламенті проходить закрите засідання.

За словами Левченка, депутатам лише з третьої спроби і з використанням чужих карток" вдалося проголосувати за рішення про проведення закритого засідання ВР.

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“Фракція Партії регіонів покладає всю повноту відповідальності за каральну експедицію на Сході країни, за живцем спалених людей в Одесі, особисто на виконуючого обов'язки головнокомандувача Збройних сил України пана Турчинова, міністра внутрішніх справ України Авакова та голови СБУ Наливайченка. Ми вимагаємо негайної відставки трьох цих посадових осіб", - сказав він.

Левченко висловив думку, що фракції більшості сьогодні мають можливість обрати нового спікера, на якого автоматично будуть покладені обов'язки в.о. президента та головнокомандуючого армії.

Також Левченко вважає, що також можна терміново призначити міністра внутрішніх справ і голову СБУ.

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Левченко висловив переконання, що деяким кандидатам у президенти перешкоджають вести виборчі кампанії. Зокрема, він нагадав про напади на кандидата у президенти від ПР Михайла Добкіна і замаху на життя мера Харкова Геннадія Кернеса.

У той же час журналісти намагалися поставити Левченку пакет питань щодо фінансування тероризму та інформації про присутність чеченських бойовиків у східних регіонах України, але депутат фактично відмовився відповідати на ці питання, посилаючись на те, що їх потрібно ставити представникам силових структур.