Махніцький вже запропонував Раді позбавити Царьова повноважень нардепа - Сенченко

Як передає кореспондент УНІАН, про це народний депутат від «Батьківщини» Андрій Сенченко повідомив на брифінгу.

За словами Сенченка, у поданні йдеться не тільки про позбавлення Царьова депутатських повноважень, але й надання згоди на притягнення його до кримінальної відповідальності.

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Він зазначив, що сьогодні парламент вніс зміни до законодавства, які дозволять ухвалювати відповідні рішення. Законом внесено зміни до законодавства щодо надання в.о. генпрокурору права звертатися до ВР з поданням про притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата і відповідного зняття з нього недоторканності. Раніше такі документи міг подавати лише генеральний прокурор.

Сенченко зазначив, що на даний час в Україні є лише в.о. генерального прокурора.

“У нас, на жаль, окремі народні депутати працюють на розкол України і вчиняють державні злочини. Тому внесли зміни до закону, пройшли ці зміни і тепер вже виконуючий обов'язки генерального прокурора поряд із генеральним прокурором, коли той буде, має право вносити таке подання у парламент”, - сказав він.

Депутат також висловив думку, що оскільки закон ще не набув чинності, то після його опублікування Махніцькому доведеться продублювати подання, щоб воно мало абсолютно легітимний характер.

“Розглядатися воно буде після набуття чинності відповідним законом”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 травня, засідання р проходило у закритому режимі.

Народний депутат від «Батьківщини» Олександр Бригинець повідомив на свої сторінці у Facebook повідомив, що Верховна Рада своїм рішенням дозволила в.о. генпрокурора Махніцькому ініціювати зняття депутатської недоторканності з народних депутатів.

"В.о. генпрокурора вже має право ініціювати позбавлення депутатів недоторканності. До цього такі права мав лише генпрокурор без приставки в.о. Царьов та інші не зловживатимуть мандатом. Янукович-молодший, Азаров-молодший та інші залишаться без мандатів. 227 (депутати) за", - зазначив парламентарій.

Довідка УНІАН. Проти депутата від Партії регіонів Царьова відкрито декілька кримінальних проваджень за заклики до сепаратизму.

Зокрема, за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ст. 109 (заклики до насильницької зміни, повалення конституційного ладу, здійснені особою, яка є представником влади, з використанням засобів масової інформації) Кримінального кодексу України.