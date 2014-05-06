Голова Донецької ОДА назвав тему федералізації неактуальною

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам за підсумками засідання голів регіонів під керівництвом віце-прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана.

«У нас відпала тема федералізації, тому що від федералізації громада нічого не одержить. При цьому ще збільшиться кількість чиновників на місцевому рівні. Тому коли пояснювали, що це додаткове навантаження для кожного платника податків, люди починають розуміти, що на сьогодні тема федералізації вже не актуальна», - сказав Тарута.

За його словами, сьогодні більше «грають у Донецьку республіку». «У нас граються у Донецьку народну республіку, але це гра. Фейк, як говорить сьогодні молодь. Але проведення децентралізації – це справді те, що необхідне», - підкреслив голова Донецької ОДА.

Читайте такожТема федералізації нав`язується Україні офіційною Росією – КириленкоЯк сказав Тарута, якнайшвидша передача повноважень місцевій владі дозволить знизити напруження у регіонах.

З ним погодився присутній на нараді мер Львова Андрій Садовий, що відзначив, що зволікання у питанні децентралізації - «смерті подібне».

Садовий висловився на користь не лише децентралізації, а й проведення дострокових парламентських виборів і виборів до місцевих органів влади.

«Сьогодні рівень довіри до органів влади критично низький, тому я твердо стою на позиції, що негайно потрібно проводити вибори до Верховної Ради і вибори до органів місцевого самоврядування», - сказав Садовий.

Як відомо УНІАН, питання децентралізації влади є ключовим питанням реформи місцевого самоврядування, яка розпочалася у березні, коли в уряді було представлено і схвалено концепцію змін у самоврядуванні регіонів.

Читайте такожМешканці Донбасу досі не знають, що їхній регіон не може себе прогодуватиУ рамках реформи регіонам буде надано більше можливостей ухвалювати рішення на місцевому рівні, керувати охороною здоров'я, комунальним господарством, освітою, гуманітарною сферою тощо.

Планується сформувати пакет інструментів фінансового характеру, які дозволять регіонам заробляти гроші і частину з них залишати на місцях.

У квітні прем'єр-міністр Арсеній Яценюк запропонував уряду опрацювати в рамках реформи місцевого самоврядування рішення про надання регіонам прав самостійно встановлювати регіональні податки і залишати на місцях частину податку на прибуток, який сьогодні повністю перераховується до державного бюджету.

В уряді прогнозують, що процес децентралізації влади і передачі повноважень на місця розпочнеться повною мірою у 2015 році – після того, як парламент ухвалить усі необхідні для цього законодавчі акти.

В.о. президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов у середині квітня підписав указ, яким доручив Кабінету міністрів підготувати законопроекти з проведення реформи місцевого самоврядування.