Новий голова Одеської ОДА обіцяє покарати всіх винних у злочинах 2 травня

Про це він повідомив на своїй першій прес-конференції в Одесі, повідомляє timer.od.ua.

"Я спілкувався з головою місцевого УВС, СБУ і прокурором. Мені сподобалася наша розмова і я думаю, що ніхто з них не приховує фактів про сутички 2 травня. Головне - знайти докази для всіх підозр", - сказав Палиця.

Також він заявив, що не вірить, ніби в подіях винні Росія чи Придністров'я і переконаний, що «ворог перебуває зсередини».

Палиця заявив, що готовий прийти для розмови як на Куликове поле, так і на Євромайдан, і пообіцяв прибрати від входу в ОДА озброєних міліціонерів і зробити все, щоб в Одесі панував мир.

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За його словами, своїм завданням він вважає об'єднати людей, зняти напругу, яка існує між різними таборами громадської думки в Одесі, передає Lb.ua.

"Мене призначили, бо повірили, що я зможу об'єднати людей і довести, що Україна - це наше майбутнє", - заявив Палиця.

Ліворуч від губернатора можна побачити одну з лідерів одеського Євромайдану Зою Казанжи. Палиця повідомив, що вона стане заступником губернатора з внутрішньої політики.

Також Ігор Палиця заявив, що не є «страшним западенцем», що Одеса для нього - друга батьківщина, а сам він - наполовину одесит. Він додав, що у нього поки немає своєї команди, а шукати її він буде на місці в процесі роботи.